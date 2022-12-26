Обійдеться дешевше, ніж Мудрик: зірка Мундіаля-2022 визначився з новим клубом

Нідерландський вінгер Коді Гакпо яскраво зіграв на чемпіонаті світу 2022 в Катарі, чим ще більше привернув до себе увагу європейських грандів. Втім, сам футболіст мріє лише про один клуб.

За інформацією спортивного журналіста Фабріціо Романо, вінгер "помаранчевих" Коді Гакпо бажає взимку приєднатися до Манчестер Юнайтед. Проте "червоні дияволи" мають визначитися зі своїми фінансовими можливостями.

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Заміна Роналду у МЮ

Трансферна вартість не є непідйомною для Манчестер Юнайтед. Нідерландський ПСВ готовий віддати талановитого футболіста за 60 – 65 мільйонів євро.

, ця сума є меншою, ніж донецький Шахтар хоче отримати за трансфер Мудрика, якого оцінюють мінімум як у 100 мільйонів.

Сам Коді Гакпо мріє грати під керівництвом свого співвітчизника Еріка тен Хага. А Манчестер Юнайтед якраз потрібен молодий футболіст, який замінить Кріштіану Роналду.

Проте "червоним дияволам" потрібно визначитися зі своїми витратами, адже в планах клуба є купівля інших зірок ЧС-2022. МЮ веде боротьбу за хавбека Аргентини Енцо Фернандеса та головного таланта збірної Англії Джуда Беллінгема з дортмундської Борусії.