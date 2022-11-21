"Ми з вами", – гравець збірної Ірану підтримав антиурядові протести

Багато відомих особистостей закликали FIFA виключити збірну Ірану з ЧС-2022. Тим не менш, команду залишили, 21 листопада вона зіграє проти Англії, а її гравець підтримав антиурядові протести у країні.

Захисник збірної Ірану Ехсан Хаджсафі публічно підтримав антиурядові протести у країні. Він став першим футболістом національної збірної, який зробив це.

Протестувальники мають знати, що ми з ними. І ми підтримуємо їх. Нам слід визнати, що умови в нашій країні неправильні, й люди цим незадоволені. Так, ми тут повинні бути їхнім голосом і повинні шанувати їх,

– наголосив іранський гравець.

Протести в Ірані почались через убивство Махси Аміні через неправильне носіння хіджабу. Уряд вирішив жорстко розправлятись з протестувальниками. Як повідомляють ЗМІ, 410 учасників протесту було вбито.

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У жовтні протести свого народу підтримав колись найкращий бомбардир в історії усіх збірних світу Алі Даеї. У жовтні його заарештували. Повідомлялось про те, що його навіть засудили до смертної кари.

Колишнього гравця "Баварії" запрошували відвідати Катар під час ЧС-2022 як зірку, але він відмовився. Даеї сказав, що він прийняв рішення залишитись в Ірані, поруч зі своїм народом, щоб висловити співчуття всім родинам, які втратили близьких.

Важливо Англія – Іран: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Збірна Ірану зіграє проти збірної Англії 21 листопада о 15:00.