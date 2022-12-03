Тільки не кажіть про це полякам: гравець збірної Франції розкрив кумедну фобію Дембеле

Чинні чемпіони світу французи без особливих зусиль подолали груповий етап Мундіалю-2022. У 1/8 фіналу "Ле Бльо" зіграє проти збірної Польщі.

Підопічні Дідьє Дешама несподівано програли останній матч групового етапу збірній Тунісу (0:1). Поєдинок, який не мав особливого турнірного значення, "Ле Бльо" провели напіврезервним складом.

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На позиції центрфорварда в цьому матчі відіграв футболіст Айнтрахта Рандаль Коло Муані. На післяматчевій пресконференції француз поділився кумедною історією зі стану збірної.

Найбільший страх Дембеле

Рандаль розповів про найбільший страх свого партнера по команді Усмана Дембеле. Виявляється, вінгер Барселони страшенно боїться кішок.

Дембеле боїться кішок. Якщо кішка гуляє поряд, коли ми їмо, Усман лякається, що всіх трохи смішить,

– сказав Коло Муані.

Нагадаємо, що 4 грудня збірна Франції зіграє в 1/8 фіналу проти команди Польщі. Схоже у "Кадри" з'явився ще один козир, який може вивести з рівноваги одного з лідерів команди. Тим більше, що одноклубник Дембеле по Барселоні Роберт Левандовський чудово знає про страхи француза.