Чемпіона світу та зірку Ювентуса спіймали на допінгу: епатажний Погба здав позитивний тест

Відомий хавбек завжди відрізнявся провокуючою поведінкою за межами поля. Тепер же Погба доведеться надовго забути про футбол.

Зірка збірної Франції та Ювентуса Поля Погба не може повернути собі якісний рівень після переходу з Манчестер Юнайтед. З літа 2022-го хавбек зіграв лише 12 матчів за туринців.

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Погба вживав допінг?

Тепер же у Поля виникли проблеми із допінгом. Після розгрому Удінезе у першому турі Серії А Погба здав позитивний тест на допінг.

Аналіз виявив у організі 30-річного француза метаболіти неендогенного тестостерону. Гравець має право запросити відкриття другого теста. Якщо ж його вина буде доведена, Поль ризикує пропустити як мінімум два роки.

Поки що ж Погба отримав тимчасову дискваліфікацю від Національного антидопінгового трибуналу Італії. Якщо ж буде ддоведено, що Поль вживав допінг ненавмисно, то його строк може бути скороченим.

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Нагадаємо, що француз повернувся у Ювентус після семи сезонів у Манчестер Юнайтед. Разом із туринцями він чотири рази ставав чемпіоном Італії та виходив з командою у фінал Ліги чемпіонів. Також зі збірною Франції Погба ставав чемпіоном світу у 2018-му.