Гравець Шахтаря Судаков, який залишився в Україні, став батьком

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков пропустив два матчі "гірників". У футболіста була для цього поважна причина.

У Судакова народилася донечка

У футболіста народився первісток. Про це він повідомив у своєму інстаграмі.

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Дякую Богу і дружині за це чудо. Дуже сильно вас люблю,

– написав гравець.



Футболіст разом з донечкою / Фото з інстаграму Судакова

У 19-річного футболіста народилася донька. До пологів він разом зі своєю дружиною Єлизаветою волонтерив у Львові у центрі допомоги біженцям.

Найближчим часом Судаков має приєднатися до Шахтаря, який цими днями грає благодійні матчі в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

На початку квітня "гірники" отримали дозвіл на виїзд за кордон з метою проведення благодійного турне Європою та збору коштів на гуманітарну допомогу Україні.

Шахтар зіграв два благодійних матчі. У першому поєдинку донеччани мінімально поступилися Олімпіакосу (1:0).

У другому матчі Шахтар зіграв з гданською Лехією. Гра закінчилася перемогою "гірників". Вирішальний гол забив 12-річний хлопчик, який нещодавно виїхав з окупованого Маріуполя.