Як гравець Парми ударом через себе "пошив у дурні" голкіпера суперника: відео

Парма 19 березня вдома приймала Дженоа у 28 турі італійської Серії А. Пелле забив красивий гол, який не допоміг команді перемогти.

Неймовірний гол в Італії

На футбольне поле виходили дві рівні команди. Вже на 16-й хвилині футболісти Парми, які були окрилені успіхом у попередньому матчі над Ромою, кинулись в атаку та розмочили нулі на табло.

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Граціано Пелле отримав передачу головою від партнера команді, прийняв м'яч на груди та пробив через себе, перебуваючи спиною до воріт Дженоа. Удар вийшов не сильним, але головне, що точним. Голкіпер навіть не встиг зреагувати на постріл та лише провів м'яч поглядом.

Для Пелле цей гол став першим у цьому сезоні Серії А, всього у футболці Парми нападник виходив лише тричі. Також віддав одну результативну передачу.

Фортуна у цьому епізоді була на стороні 35-річного форварда господарів. Протягом всього першого тайму Парма тримала на табло мінімальну перемогу. Однак вже у другій частині гри гості двічі забили у ворота суперника та вирвали перемогу – 1:2. Дубль оформив Джанлука Скамакка.

Відео феноменального голу Пелле