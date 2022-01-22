Гравець Норвіча забив дивовижний гол п'яткою у стилі скорпіона: відео шедевру

Матч АПЛ Вотфорд – Норвіч запам'ятався красивим взяття воріт господарів. Неймовірної краси гол забив 21-річний нападник Норвіча Джош Сарджент.

Красень-гол від Норвіча

Перший гол у матчі аутсайдерів АПЛ був забитий аж на 51-й хвилині. Пуккі протиснув опікуна у штрафному суперника та віддав передачу у воротарський Вотфорда.

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На пас відгукнувся Сарджент, який п'яткою у стилі скорпіона рикошетом від поперечини розмочив нулі на табло. Футболісти Вотфорда апелювали до судді, що Пуккі сфолив в атаці, але арбітр не угледів у цьому епізоді порушення правил.

На 74-й хвилині Сарджент оформив дубль.

Тепер в активі актора двох голів шість м'ячів у 23-х матчах. Також у доробку Сарджента одна гольова передача.

Норвіч зумів втретє забити та залишити свої ворота на замку. У підсумку – 0:3 перемога "канарок".

Норвіч зумів відірватись від Вотфорда на два очки. Команди йдуть на дні таблиці – 17-та та 18-та позиції.

Вотфорд – Норвіч відеоогляд матчу (гол Сарджента з 0:36)