Гравець Ліверпуля забив космічний гол ударом через себе: відео шедевру

Ліверпуль 19 лютого здобув домашню перемогу над Норвічем (3:1). Одна із зірок "мерсісайдців" Садіо Мане вкотре відзначився красивим голом.

Неймовірної краси гол

Першого голу у матчі довелось чекати аж до початку другого тайму. Гравець Норвіча Рашіца розмочив нулі на табло, повідомляє 24 канал.

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На 64-й хвилині Мане зрівняв цифри на табло. Цімікас головою скинув на Садіо, який ударом через себе розстріляв ворота суперника. Дуже красивий гол вдалось забити одній із зірок Ліверпуля.

У сезоні-2021/2022 Садіо Мане забив 11 голів у 29 зіграних матчах в усіх турнірах. Також у його активі одна результативна передача.

Слід виділити у матчі другий м'яч від господарів. Асист у цьому взятті воріт взяв голкіпер Ліверпуля Беккер Аліссон, який відзначився асистом з власних воріт на Салаха.

Ліверпуль святкував переконливу перемогу над Норвічем з рахунком 3:1.

Команда Юргена Клоппа, яка йде другою, скоротила відставання від лідера чемпіонату АПЛ Манчестер Сіті. Тепер різниця між клубами складає 6 балів.

"Містяни" втратили очки у домашній грі проти Тоттенхема (2:3).

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Норвіч (гол Мане з 1:49)