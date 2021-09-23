Гравець Ліона отримав жовту картку через ефектний фінт на полі: відео

Ліон 22 вересня вдома зіграв проти Труа у чемпіонаті Франції. Гравець господарів Лукас Пакета отримав попередження за піжонство на футбольному полі.

Попередження за піжонство

Після першої частини Ліон мінімально поступався супернику. А от по перерві господарі наколотили у ворота Труа три голи. Наприкінці зустрічі крапку у матчі поставив Лукас Пакета (3:1).

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Для Пакети цей гол став четвертим у 8 матчах в усіх турнірах у новому сезоні.

24-річний півзахисник відзначився не лише результативно. Бразилець вирішив в елегантному стилі фінтом "веселкою" обіграти опікуна. М'яч влучив у суперника та вилетів за межі поля.

Гравець Труа був незадоволений такою поведінкою Пакети та сприйняв це як неповагу. Про це він розповів головній арбітрині зустрічі Стефані Фраппар. Жінка-суддя поговорила з піжоном та показала йому жовту картку.

Відео моменту у матчі

Лукас не зрозумів, чому він отримав попередження та зустрів картку з іронічною посмішкою на обличчі.