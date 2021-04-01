З кутового в дев'ятку: гравець Ліхтенштейну забив божевільний гол Ісландії – відео

Ісландія здобула першу перемогу у відбірному циклі чемпіонату світу 2022, розгромивши на виїзді Ліхтенштейн – 4:1.

22-річний нападник збірної Ліхтенштейну Янік Фрік забив найкращий гол відбору на ЧС-2022, у Вадуці вразивши ворота Ісландії прямим ударом з кутового у дальню "дев'ятку".

Дивіться також Відбір на ЧС-2022: результати матчів та відео голів 31 березня

Правда, шедевральний "сухий лист" Яніка не врятував Ліхтенштейн від розгрому – Ісландія виграла 4:1.

Відео фантастичного голу Фріка

Після цієї перемоги "острів'яни" мають в активі три очки і посідають п'яте місце в групі. Нижче – тільки Ліхтенштейн.