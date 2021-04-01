Исландия получила первую победу в отборочном цикле чемпионата мира 2022, разгромив на выезде Лихтенштейн – 4:1.

22-летний нападающий сборной Лихтенштейна Яник Фрик забил лучший гол отбора на ЧМ-2022, в Вадуце поразив ворота Исландии прямым ударом с углового в дальнюю "девятку".

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Правда, шедевральный "сухой лист" Яника не спас Лихтенштейн от разгрома – Исландия выиграла 4:1.

Видео фантастического гола Фрика

️ YANIK FRICK bezpośrednio z rzutu rożnego!!! Pierwszy gol Liechtensteinu w tych eliminacjach! pic.twitter.com/LfY7OfuUD3 — Futbol Liechtensteinu (@alpejskifutbol) March 31, 2021

После этой победы "островитяне" имеют в активе три очка и занимают пятое место в группе. Ниже – только Лихтенштейн.