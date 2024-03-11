Форвард Лейкерс у свій день народження встановив історичний рекорд НБА: відео перформансу

У понеділок 11 березня відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату НБА. В одному з них сталася подія, яка переписала історію найсильнішої баскетбольної ліги світу.

Лейкерс на своєму майданчику приймав Міннесоту. Господарі здобули перемогу з рахунком 120:109, завдяки ривку в останній чверті, пише 24 Канал.

Читайте також "Рекорд трапився органічно": Леброн Джеймс першим в історії НБА набрав 40 тисяч очок – відео

Видатна результативність

Головним героєм матчу став форвард Лейкерс Ентоні Девіс. Він влаштував фантастичний за результативністю перформанс.

Американець у свій 31-й день народження став першим баскетболістом в історії НБА, який набрав 25+ очок (27), 25+ підбирань (25), 5+ передач (5) та 5+ (7) перехоплень в одному поєдинку.

Окрім цього Девіс зробив також 3 блок-шоти. Всього баскетболіст провів на майданчику 39 хвилин 17 секунд.

Історичний індивідуальний виступ Ентоні Девіса: дивіться відео

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Ентоні Девіс провів 62 матчі, в середньому набираючи 24.8 очка, 12.5 підбирання та 3.7 передачі.

. Наразі Лейкерс посідає 9 місце в турнірній таблиці Західної конференції, яке дозволяє взяти участь у матчах плей-ін. Наступний поєдинок клуб з Лос-Анджелеса проведе 14 березня проти Сакраменто, за який виступає Олексій Лень. Початок зустрічі о 4:00.