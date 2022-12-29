Вирішив не повертатись в Україну: легіонер Колоса втік від війни у Боснію і Герцеговину

Ренан Олівейра ще з березня виступав у Литві, де досяг прекрасних результатів у Жальгірісі. Повертатись з оренди у клуб УПЛ він не наважився.

Навесні та влітку переважна більшість іноземних гравців УПЛ залишили українські клуби через війну, яку на нашій території розв'язала Росія. Допомогла їм в цьому ФІФА, яка дозволила легіонерам в односторонньому порядку призупиняти угоди з клубами УПЛ.

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Одним з таких гравців був бразильський нападник Колоса Ренан Олівейра. 25-річний футболіст ще у березні перейшов у литовський Жальгіріс на правах оренди.

Влітку Ренан залишився у Литві, а тепер підшукав собі нову команду. Із 2023 року Олівейра продовжить виступи у боснійському клубі Сараєво. Деталі угоди невідомі.

Шлях Ренана в УПЛ

. Після 18-ти турів у чемпіонаті Боснії та Герцеговини ФК Сараєво йде на п'ятому місці. Відстань від лідера турніру Зріньскі складає 14 балів.

Відзначимо, що форвард перебрався в УПЛ ще у 2019 році. Його першим українським клубом був ФК Львів, де за два сезони він провів 43 матчі, забивши 11 голів та 6 асистів.

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У вересні 2021 року він перебрався у Колос, де встиг відіграти всього півсезону (1+1 у 13-ти іграх). Але найкраще він розкрився саме у Жальгірісі, з яким став чемпіоном Литви-2022 та найкращим бомбардиром турніру (16 голів).