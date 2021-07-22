Вигнулась в іншому напрямку: гравець Іспанії отримав моторошну травму на Олімпіаді-2020

Збірна Іспанії 22 липня несподівано розписала мирову з Єгиптом. Іспанський півзахисник Дані Себальос отримав жахливу травму наприкінці першого тайму.

Жахлива травма на старті Олімпійських ігор

24-річний футболіст вийшов у стартовому складі іспанської збірної у стартовій грі на Олімпіаді-2020 у Токіо. Перша частина гри складалась не за планом іспанців. До "сухих" нулів на табло додалась і травма одного з лідерів команди Дані Себальоса.

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Наприкінці першої 45-хвилинки нападник Єгипту Мохамед Тахер у боротьбі пішов з жорсткий стик та влетів у гомілкостоп суперника. Нога Себальоса вигнулась у неприродному напрямку. Дані декілька хвилин лежав на газоні, корчившись від болю. Лікарі надали медичну допоможу травмованому іспанцю, який після цього покинув поле. Замість нього на газоні з'явився Джона Монкайола.

Епізод переглянули VAR. Після відеоперегляду головний арбітр зустрічі показав порушнику лише жовту картку, хоча сміливо міг залишати єгиптян у меншості.