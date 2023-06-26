Тривожний дзвіночок перед стартом в ЛЧ: легіонер Дніпра-1 вимагає розірвання контракту

Віцечемпіон України Дніпро-1 ризикує втратити одного зі своїх найкращих легіонерів. Процес перейшов у судову справу.

Власники Дніпра-1 скоротили інвестиції у свій клуб, через що команду залишили вже 7 футболістів. Проте ці зміни ще не остаточні.

Дізнайтесь також Віцечемпіон Італії поклав око на найкращого бомбардира УПЛ

Невже не знав, куди їхав

Як повідомив футбольний журналіст Ігор Циганик, алжирський легіонер Дніпра-1 Яніс Амаш не має бажання грати за український клуб. 23-річний футболіст вирішив розірвати контракт в односторонньому порядку.

Дніпро-1 не збираються розлучатися з цінним активом, який обійшовся влітку минулого року в 1 мільйон євро. Саме стільки "спортклубівці" заплатили португальській Боавішті за трансфер алжирця.

Процес знаходиться на стадії розгляду питання в суді.

Раніше легіонер Дніпра-1 неодноразово демонстрував демарш. У листопаді минулого року Амаш відмовився їхати на матч з Колосом у Ковалівку через побоювання за власне життя.

Як відомо, Амаш підписав контракт вже після повномасштабного вторгнення Росії, а тому не може скористатися правило ФІФА та призупинити дію контракту. До речі, угода з Дніпром-1 підписана до 30 червня 2026 року.

Амаш в Дніпрі-1

Нагадаємо, що алжирець поповнив команду Кучера на початку вересня 2022 року.

У складі Дніпра-1 він зіграв 19 матчів, забив 3 голи та віддав 5 асистів. Алжирець допоміг дніпрянам у єврокубках, де відзначився голом.

Свій останній матч за Дніпро-1 він провів 12 березня 2023 року. Повідомлялося, що у футболіста травма.

До слова, вже 25/26 липня Дніпро-1 зіграє перший матч в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником команди Кучера буде грецький Панатінаїкос.