Гравець Динамо Циганков на Мальдівах освідчився у коханні своїй дівчині: фото щасливої пари

Футболіст київського Динамо Віктор Циганкова зробив ще один великий крок у своєму житті. "Динамівець" освідчився у коханні своїй дівчині Романі.

У Динамо мінус один холостяк

Циганков вирушив зі своєю коханою у відпустку на Мальдіви. Саме на цих прекрасних островах футболіст Динамо зробив пропозицію Романі.

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Дівчина Циганкова сказала "так" футболісту й закохані опублікували декілька спільних світлин.

Все тільки починається,

– написав Циганков у своєму інстаграмі.



Віктор Циганков та його дівчина Романа / Фото з інстаграму Циганкова

Про відносини лідера Динамо з Романою стало відомо у 2019 році, коли в інстаграмі Циганкова з'явилися перші фото з дівчиною. Тривалий час Віктор приховував ім'я коханої.

У сезоні-2021/2022 Циганков провів за Динамо 25 матчів. У його активі 11 голів та 4 асисти.