Надихнувся Циганковим: Довбик відзначився дебютним асистом за Жирону – гольове відео

Жирона феєрично проводить перший тайм у виїзному матчі проти Гранади. Здається, що саме клуб Циганкова і Довбика грає вдома, а не їх суперник.

Вже у першому таймі Жирона майже гарантувала собі перемогу. На 22-й хвилині Віктор Циганков забив фірмовий гол з-за меж штрафного майданчика суперника, відкривши рахунок у зустрічі 0:1, повідомляє 24 Канал.

Варто побачити Циганков забив красень-гол за Жирону: філігранне відео

Головою не лише забиває

Вже через 10 хвилин Савіо подвоїв перевагу гостей.

Після другого взяття воріт минуло лише 4 хвилини, як підопічні Мічела забили втретє Гранаді. Тут вже не обійшлось без іншого українського легіонера Жирони Артема Довбика, який головою скинув на дальню стійку на Лопеса після подачі зі штрафного. Тому вже нічого не залишалось, як занести м'яч у сітку воріт суперника.

Відео третього голу Жирони у ворота Гранади

Нападник збірної України оформив свій дебютний асист у футболці Жирони. До цього він вже відзначався першим голом за іспанський клуб.

Чудовий тайм не лише загалом від Жирони, а й від української зв'язки Циганков – Довбик.



Перший тайм закінчився з рахунком 0:3 на користь клубу українців.