Дебютне "золото" Халматова та "бронза" Білодід: феєричний виступ українців на Гран-прі у Загребі

У п'ятницю, 18 серпня, у столиці Хорватії Загребі стартував турнір серії Гран-прі з дзюдо. В перший день змагань збірна Україна поповнила скарбничку двома нагородами.

На турнір до Хорватії вирушила українська делегація у складі 16 спортсменів. У перший день Гран-прі у Загребі наша команда здобула дві медалі.

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Дві медалі України

Дебютну золоту медаль на турнірах Grand Prix здобув Дільшот Халматов. У фіналі ваги до 60 кілограмів український дзюдоїст переміг Ахмада Юсіфова з Азербайджана. 25-річний киянин вдруге в кар’єрі зійшов на п’єдестал турнірів такого рівня і вперше на найвищу сходинку. У 2023 році він здобув "срібло" на Гран-прі в Австрії.

Дільшат Хаматов переміг Ахмада Юсіфова / ijf.org

Лідерка збірної України Дар'я Білодід виборола бронзову нагороду у вазі до 57 кілограмів. У чвертьфіналі українка поступилася віцечемпіонці Європи-2021 Каї Кайзер зі Словенії. Проте у втішній сітці здобула дві перемоги над представницями Німеччини. Спочатку Дар'я перемогла Зайю Бальгауз, а потім декласувала Пауліну Штарке. Таким чином, Білодід треті поспіль змагання завершила з бронзовою медаллю.

"Бронза" Дар'ї Білодід / facebook.com/UkraineJudoFederation

Гран-прі у Загребі триватиме до 20 серпня. У суботу відбудуться змагання у жінок (вагова категорія до 63 кг та 70 кг) та чоловіків (до 73 кг/ до 81 кг). Україну представлять Юлія Гребеножко (до 63 кг), Владислав Казіміров (до 73 кг), Сергій Крівчач та Михайло Свідрак (до 81 кг).