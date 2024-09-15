Два боліди у відбійник: гран-прі Баку завершилось епічною аварією між Феррарі та Ред Булл
17-ий етап Формули-1 сезону-2024 став успішним для Макларен, тоді як Сайнс та Перес до фінішу не доїхали. Крім того, Макс Ферстаппен зберіг лідерство у загальному заліку.
У Формулі-1 відбувся вже 17-ий етап сезону-2024. Відбувся він на міській трасі в Баку, де останні два роки тріумфував пілот Ред Булл Серхіо Перес, пише 24 Канал.
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Аварія Сайнса та Переса
Втім цього разу гран-прі склався для мексиканця геть невдало. У кваліфікації Серхіо показав четвертий результат, а саму гонку так і не зміг завершити через аварію.
Незадовго до фінішу в болід Переса врізався пілот Феррарі Карлос Сайнс, через що обидва гонщика влетіли у відбійник та достроково завершили гонку. Інший же пілот Ред Булл Макс Ферстаппен фінішував лише п'ятим.
Відео зіткнення Сайнса та Переса:
Втім нідерландець зберіг комфортну перевагу над переслідувачами. Головний конкурент Макса Лендо Норріс був лише четвертим, тоді як перемогу здобув його партнер по Макларен Оскар Піастрі.
Результати гран-прі Азербайджану-2024:
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррарі) +10,910
- Джордж Расселл (Мерседес) +31,328
- Лендо Норріс (Макларен) +36,143
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1:17,098
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:25,468
- Алекс Албон (Вільямс) +1:27,396
- Франко Колапінто (Вільямс) +1:29,541
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) +1:32,401
- Олівер Берман (Хаас) +1:33,127
Це вже четвертий подіум австралійця за останній п'ять гран-прі. Другим фінішував пілот Феррарі Шарль Леклер, який у п'ятницю розбив свій болід під час практики. Топ-трійку замкнув Джордж Расселл з Мерседеса
Індивідуальний залік сезону-2024:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 313
- Лендо Норріс (Макларен) – 254
- Шарль Леклер (Феррарі) – 235
- Оскар Піастрі (Макларен) – 232
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 184
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 166
- Джордж Расселл (Мерседес) – 143
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 143
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 58
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 24
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При цьому у гонці за Кубок конструкторів лідер таки змінився. Завдяки провалу Переса Ред Булл пропустив на першу сходинку Макларен та трохи підпустив до себе Феррарі.
Залік Кубка конструкторів-2024:
- Макларен – 476
- Ред Булл – 456
- Феррарі – 425
- Мерседес – 309
- Астон Мартін – 82
- РБ-Хонда – 34
- Хаас – 29
- Вільямс – 16
- Альпін – 13
- Заубер – 0