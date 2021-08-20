Грабіжники зухвало пограбували магазин Реалу, влетівши в нього автомобілем

Фірмовий магазин мадридського Реалу на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" був пограбований. Грабіжники за декілька хвилин винесли речі з приміщення площею в 700 квадратних метрів.

Пограбування сталося вранці в четвер, 19 серпня. О 6:15 до поліції подзвонили та заявили про пограбування магазину, який розміщений на території стадіону "Сантьяго Бернабеу".

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Грабіжники на автомобілі проломили металеві жалюзі на вході до магазину. І за декілька хвилин винесли майже всі речі з нього. Серед них і форму клубу, спортивний одяг та іншу атрибутику. Все це вони склали до трьох автомобілів.

Реал нещодавно представив новий комплект форми. Оригінальна автентична футболка коштує від 140 євро. За ціною від 90 євро можна купити її офіційну копію (відрізняється незначними деталями від автентичної).

Варто відзначити, що загальна площа магазину – 700 метрів квадратних, і він розташований на двох поверхах.

Грабіжники спрацювали доволі оперативно, і до приїзду поліції встигли скритися з місця злочину.



Грабіжники автомобілем проломили металеві жалюзі на вході / Фото Marca

Зараз поліція вивчає відео з камер спостереження, щоб відслідкувати автомобілі злочинців. Однак правоохоронці не відкидають і того варіанту, що автомобілі для цього злочину теж були викрадені.

Додамо, що магазин розміщений на території стадіону "Сантьяго Бернабеу", який зараз перебуває на реконструкції. Саме тому Реал свої домашні матчі проводить на стадіоні Альфредо Ді Стефано. У тому числі й матчі Ліги чемпіонів. В минулому сезоні Шахтар сенсаційно переміг Реал на цьому стадіоні.