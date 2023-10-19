Форварду МЮ відкрито погрожували "зламати" його у наступному матчі збірних

Збірній Данії несподівано складно вдалось здобути перемогу у виїзному матчі відбору на Євро-2024 проти Сан-Марино. Лише з різницею в один гол 1:2 "червоно-білі" закінчили поєдинок на свою користь.

Хоча саме гості з Данії першими розмочили нулі на табло. На 42-й хвилині це зробив нападник англійського Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд.

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Почув у спину страшні погрози

У другому таймі команди обмінялись голами. Взяття воріт від Сан-Марино стало для цієї збірної історичним досягненням та було на вагу перемоги. Святкування футболістів це лише підтвердило. Гравці так тішились наче вийшли на Євро-2024 у Німеччину.

Фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Данії над Сан-Марино 1:2.

По ходу поєдинку господарі неодноразово грубо грали проти форварда Данії Гойлунда. В одному з епізодів йому дісталось коліном у спину. Він не лише відчув сильний біль, а й отримав погрози у свою сторону від суперника. Один із гравців господарів запевняв, що у наступній зустрічі Расмусу слід бути обережним.

Данія вже провела два матчі проти Сан-Марино у відборі на Євро-2024. Попереду у неї зустрічі проти Словенії та Північної Ірландії, які відбудуться у листопаді.

Після поєдинку Расмус розповів, що почув від футболіста Сан-Марино під час зустрічі.

Вони казали: "Чекай наступної дуелі, ми тебе зламаємо, втрачати нічого". Рефері не розумів італійської, тому я його не звинувачую. Я знаю італійську. Деякі гравці Сан-Марино підбігали та говорили всяку гидоту. Потім штовхали, били, боляче хапали. Я вважаю, що це неповага. Так не можна чинити. Тому після нашого гола я показав їм наш прапор і сильно аплодував,

– розповів форвард збірної Данії.