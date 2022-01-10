Говорять про відставку: президент Дженоа підтримав Шевченка після чергового фіаско у Серії А

Спеція завдала чергової поразки Дженоа у сезоні. Президент "грифонів" Альберто Зангрілло підтримав головного тренера Андрія Шевченка.

Став на бік Шевченка

Все більше італійських ЗМІ повідомляють про хитке крісло під Андрієм Шевченком. Однак президент Дженоа став на бік українського наставника.

Оце так Дженоа може звільнити Шевченка після поразки від клубу Коваленка

Бос "грифонів" залишився засмученим поразкою від Спеції. Альберто Зангрілло назвав цей сезон одним із найважчих моментів за останні роки існування Дженоа. Однак пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб виправити складну ситуацію.

Зангрілло розуміє, що не такий результат хотіли побачити фанати напередодні старту сезону Серії А. Але на покращення справ потрібен час. Президент клубу з Генуї підтримав Андрія Шевченка.

Зангрілло: Ситуація стає складнішою

На те, що він продовжить працювати з командою після цієї дати – коефіцієнт 2,2.

Він додав, що Дженоа буде активно поводити себе на трансферному рингу взимку, щоб покращити виступи команди.

Тренерське питання? Наведу приклад: коли щось йде не так у відділенні, ми ж не прибираємо головного лікаря. Ми всі дискутуємо, я перший. У такий складний момент кожен турбується про те, щоб все проаналізувати. Зараз ми повинні бути активними на трансферному ринку, щоб виправити ситуацію, яка стає складнішою,

– розповів Альберто Зангрілло.

ЗМІ говорять про відставку Шевченка