Говорять про відставку: президент Дженоа підтримав Шевченка після чергового фіаско у Серії А
Джерело:TUTTOmercatoWEB.com
Спеція завдала чергової поразки Дженоа у сезоні. Президент "грифонів" Альберто Зангрілло підтримав головного тренера Андрія Шевченка.
Став на бік Шевченка
Все більше італійських ЗМІ повідомляють про хитке крісло під Андрієм Шевченком. Однак президент Дженоа став на бік українського наставника.
Оце так Дженоа може звільнити Шевченка після поразки від клубу Коваленка
Бос "грифонів" залишився засмученим поразкою від Спеції. Альберто Зангрілло назвав цей сезон одним із найважчих моментів за останні роки існування Дженоа. Однак пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб виправити складну ситуацію.
Зангрілло розуміє, що не такий результат хотіли побачити фанати напередодні старту сезону Серії А. Але на покращення справ потрібен час. Президент клубу з Генуї підтримав Андрія Шевченка.Favbet приймає ставки з коефіцієнтом 1,6 на те, що Андрія Шевченка звільнять з поста головного тренера Дженоа до 19 січня. На те, що він продовжить працювати з командою після цієї дати – коефіцієнт 2,2.
Зангрілло: Ситуація стає складнішою
Він додав, що Дженоа буде активно поводити себе на трансферному рингу взимку, щоб покращити виступи команди.
Тренерське питання? Наведу приклад: коли щось йде не так у відділенні, ми ж не прибираємо головного лікаря. Ми всі дискутуємо, я перший. У такий складний момент кожен турбується про те, щоб все проаналізувати. Зараз ми повинні бути активними на трансферному ринку, щоб виправити ситуацію, яка стає складнішою,
– розповів Альберто Зангрілло.
ЗМІ говорять про відставку Шевченка
- Провідні італійські журналісти Ніколо Скіра та Джанлука Ді Марціо заговорили про можливу відставку Андрія Шевченка з керма Дженоа.
- Начебто доля українця вирішувалась після домашньої поразки від Спеції (0:1). Після фіаско "грифони" посідають передостаннє 19-те місце, маючи у своєму активі лише 12 очок.
- Під керівництвом українського тренера клуб зіграв 10 матчів, у яких здобув три мирові та одну перемогу. Єдина звитяга була оформлена у Кубку Італії проти Салернітани (1:0).
- Шевченко вдруге за місяць отримав позитивний тест на коронавірус.