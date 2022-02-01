Готується до дебюту: Усик провів перше тренування з Поліссям – відео зі збору

1 лютого 2022 , 18:03
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інстаграм Олександра Усика

35-річний український боксер Олександр Усик (19-0, 13 КО), чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі, розпочав тренування з Поліссям на турецькому навчально-тренувальному зборі.

Разом з Полісся Усик потренувався в турецькій Анталії, де зараз проводить збори фінансово заможний клуб із Житомира.

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Усик вдягнувся в зелено-чорну форму Полісся та намотав кілька розминочних кіл з новими одноклубниками. А потім ефектно набив м'яч лівою ногою.

Відео з тренування Усика

Усик дебютує у футболі

  • Дебют Олександра Усика за Полісся може відбутися вже 3-го лютого. Саме тоді команда українця зіграє з Вересом. Зазначимо, що Усик – вболівальник київського Динамо.
  • Winter Cup – товариський турнір, який організовують телеканали "Футбол 1,2,3". Окрім Полісся та Вереса, на турнірі зіграють Металіст та Чорноморець.
Автор: Юрій Семенюк