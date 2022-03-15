Готова сама вже заплатити, зробіть щось із цим Путіним, – дружина Усика закликає зупинити тирана

Катерина Усик, дружина непереможного українського боксера, не може без болю дивитись, як рашисти обстрілюють українські міста. Дружина боксера показала зруйнований будинок у рідному місті.

Катерина Усик: Це моє місто

Дружина Олександра Усик активно поширює правдиву інформацію про війну у рідній Україні. Катерина Усик виклала знімок пожежі у будинку та закликала зупинити Володимира Путіна.

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Катерина вже готова сама заплатити тій людині, яка звалить кремлівського очільника з вершини.

Це моє місто! Готова сама вже заплатити. Зробіть щось із цим Путіним! І його ш*вками!,

– написала дружина боксера.



Пожежа у будинку після обстрілів рашистів / Скриншот із сторіс Катерини Усик