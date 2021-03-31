Готова до матчу з Барті, кожна з нас великий боєць, – Світоліна про майбутній півфінал у Маямі

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше у кар'єрі зіграє у півфіналі на турнірі у Маямі (США). В 1/2 на українку чекатиме складне протистояння проти австралійки Ешлі Барті.

Враження після перемоги над Севастовою

У чвертьфіналі українська тенісистка перемогла латвійку Анастасію Севастову. Після поєдинку Еліна Світоліна поділилась враженнями від зустрічі та прокоментувала наступний двобій проти Ешлі Барті.

Більше про матч Світоліна впевнено переграла Севастову та вийшла в 1/2 фіналу у Маямі: відео

Перша ракетка України задоволена своїми виступати на турнірі WTA 1000 у Маямі. Це один з найбільших змагань, тому грати усім спортсменкам у США одне задоволення.

Еліна добре знала, як гратиме Севастова, змогла дати гідний бій суперниці та здобути омріяну перемогу. Представниця Латвії відзначається бойовим характером та за будь-якого рахунку намагається створити камбек у грі.

Вона завжди намагається побудувати розіграш, використовувати різані, кручені м'ячі на форхендах, вона складний суперник. Мені потрібно було адаптувати свою гру і не сильно поспішати, якщо це робити у матчах проти неї, то можна допустити занадто багато помилок. Я добре зіграла протягом усього матчу і дуже задоволена тим, як закінчила цей поєдинок,

– розповіла Світоліна.

Про півфінал з Барті

Наступною суперницею українки стане перша ракетка світу з Австралії Ешлі Барті, яка у складному матчі перемогла білоруску Арину Соболенко.

Світоліна чотири рази у кар'єрі грала проти австралійки. В активі Еліни вже є три перемоги, а у Барті – лише одна. Востаннє тенісистки виходили на один корт одна проти одної у 2019 році, коли українка у двох сетах поступилась Ешлі.

За останні 3-4 роки Барті показала великий прогрес, вона є лідеркою жіночого тенісу. Це буде важка зустріч, але я до неї готова. Думаю, що кожна з нас великий боєць,

– заявила п'ята ракетка світу.

За словами Еліни, у поєдинках проти найкращих тенісисток планети кожна суперниця намагається викластись на усі 100% та бути максимально зосередженою: "У таких важливих матчах ти не даєш супернику вигравати прості очки і сама частіше перебуваєш напоготові".

Півфінальний матч у Маямі Світоліна – Барті відбудеться 2 квітня. Орієнтовний початок зустрічі о 16:00 за київським часом.