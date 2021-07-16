Гостював у бабусі: фанати висміяли Вілліана за зайву вагу і круглий живіт – фото

Англійські клуби вже потихеньку виходять з відпустки і починають готуватися до нового сезону АПЛ. Арсенал зіграв товариський матч з шотландським Хайберніаном, в якому переміг 2:1.

32-річний атакувальний півзахисник Арсеналу Вілліан, відомий в Україні за виступами у складі Шахтаря, піддався різкій критиці та глузуванню з боку фанатів.

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На цю гру Вілліан вийшов в стартовому складі, а на 46-й хвилині був замінений на 20-річного Сміта-Роу, який і став автором єдиного м'яча Арсеналу в грі.

Реакція фанатів

Але не поразка засмутила фанатів "канонірів", а фізична форма Вілліана, який вийшов на гру з явно круглим животом, що дає зрозуміти, що футболіст у відпустці пристойно набрав зайвої ваги.

"Так він вагітний", "Йому теж соромно за живіт, подивіться на його погляд", "Очевидно, він не прагне допомогти Арсеналу з його нинішнім виглядом. Нехай їде в МЛС, куди він так хотів", "Вілліан просто сидів на дієті Едена Азара в міжсезоння", – пишуть вболівальники "канонірів".