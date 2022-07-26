Вони залежні від свого уряду, – Горуна жорстко висловився на адресу російських спортсменів

Бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна висловився про російських спортсменів. Українець розкритикував своїх "колег по цеху" з росії.

Горуна: Вони раби і слабаки

Каратист зазначив, що російські спортсмени й далі продовжують мовчати. Хоча він впевнений, що вони знають про злочини своєї країни.

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Вони точно все бачать у мене в інстаграмі. Особливо в перші місяці, коли я кожен день в історіях викладав відео і фото про війну, писав в постах "що" і "як" відбувається. Але від них не було ніякої реакції. Я точно знаю, що вони це дивилися і бачили, обговорювали між собою, але всі відмовчуються,

– наголосив Горуна.

За словами спортсмена, представники країни-агресора продовжують мовчати, оскільки не знають, що таке війна, а також вони залежать від уряду своєї країни.

"Вони раби і слабаки, залежні від свого уряду, який платить їм зарплати. Тобто купує їх. Якщо вони від цього залежні і своїми діями показують це, значить, їх купили. Можна бути спортсменом на зарплаті, але це не означає, що ти мовчиш і засовуєш язик в одне місце.

Вони не бачать, що можуть зробити, тому що не на них нападають, тому їм окей. Їм байдуже до цього. Вони можуть висловлювати якусь стурбованість, але я не вірю в їх щирість", – сказав каратист.

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