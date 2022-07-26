Вони залежні від свого уряду, – Горуна жорстко висловився на адресу російських спортсменів
Джерело:Xsport
Бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна висловився про російських спортсменів. Українець розкритикував своїх "колег по цеху" з росії.
Горуна: Вони раби і слабаки
Каратист зазначив, що російські спортсмени й далі продовжують мовчати. Хоча він впевнений, що вони знають про злочини своєї країни.
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Вони точно все бачать у мене в інстаграмі. Особливо в перші місяці, коли я кожен день в історіях викладав відео і фото про війну, писав в постах "що" і "як" відбувається. Але від них не було ніякої реакції. Я точно знаю, що вони це дивилися і бачили, обговорювали між собою, але всі відмовчуються,
– наголосив Горуна.
За словами спортсмена, представники країни-агресора продовжують мовчати, оскільки не знають, що таке війна, а також вони залежать від уряду своєї країни.
"Вони раби і слабаки, залежні від свого уряду, який платить їм зарплати. Тобто купує їх. Якщо вони від цього залежні і своїми діями показують це, значить, їх купили. Можна бути спортсменом на зарплаті, але це не означає, що ти мовчиш і засовуєш язик в одне місце.
Вони не бачать, що можуть зробити, тому що не на них нападають, тому їм окей. Їм байдуже до цього. Вони можуть висловлювати якусь стурбованість, але я не вірю в їх щирість", – сказав каратист.
Що відомо про каратиста
- Станіслав Горуна нещодавно здобув срібну нагороду на Всесвітніх іграх-2022. Він поступився у фіналі першому номеру світового рейтингу.
- Аби наблизити перемогу України Горуна продав свою олімпійську медаль на благодійному аукціоні. Новий власник нагороди пообіцяв повернути "бронзу" українцю після перемоги.
- В перші дні повномасштабного вторгнення спортсмен доєднався до лав ЗСУ.