Горуна продав свою олімпійську медаль на аукціоні майже за 17 тисяч доларів
8 квітня 2022 , 16:13Читать новость на русском
Джерело:Управління спорту Львова
Бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна продав на аукціоні свою медаль. Всі кошти він перерахує на потреби Збройних сил України.
Горуна продав "бронзу" Токіо-2020
Український каратист Станіслав Горуна продав свою бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 в Токіо за 16800 доларів.
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Медаль була виставлена на аукціон World Sports For Ukraine, а виручені гроші будуть спрямовані на допомогу Нацгвардії, ЗСУ, теробороні та переселенцям.
Аукціон проводиться спільно з Білоруським фондом спортивної солідарності, який бореться за свободу Білорусі та підтримує Україну.
Стартова ціна нагороди була 10 тисяч доларів.
- Відразу після повномасштабного нападу Росії на Україну Горуна доєднався до ЗСУ. Каратист обороняє рідну країну від окупантів.
- Раніше він зазначав, що олімпійська медаль є мрією абсолютно кожного спортсмена. Йому сумно розлучатися зі своє нагородою. Проте заради перемоги він готовий пожертвувати нею.
- Станіслав наголосив, що "медаль – це лише шматок металу".