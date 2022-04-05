Горуна: Медаль – це мрія

За словами Станіслава, йому дещо сумно розлучатися зі своєю олімпійською нагородою. Адже це мрія всього його життя.

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"У мене різні думки, різні емоції. Трохи сумно, звичайно, усвідомлювати, що в мене більше не буде цієї медалі. Вона унікальна, дуже рідкісна.

Це визначна подія в житті будь-якого спортсмена, і медаль – це мрія. Зазвичай, ця медаль унікальна й цінна для тих, хто її має. Ти розумієш, що це та медаль, яку можна подарувати своєму синові, наступному поколінню.

Це як сімейна реліквія, символ якоїсь людини у вашій родині – те, що вона досягла вершини. Це річ, яка надихає, яку приємно мати у своєму житті. Це не медаль з чемпіонату Європи, чемпіонату світу чи будь-яких інших змагань. Це щось особливе. Це залишається з тобою на все життя", – зазначив Горуна.

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Проте каратист готовий пожертвувати своєю найціннішою нагородою, аби наблизити перемогу рідної країни.

З іншого боку, це просто шматок металу. Якщо ви не спортсмен, ви не можете уявити, як важко отримати цю медаль. Скільки змагань, турнірів, підготовок, травм, конфліктів потрібно пройти, щоб потрапити туди й перемогти,

– наголосив Станіслав.

Спортсмен усвідомлює наслідки російської агресії, тому без вагань вирішив пожертвувати свою нагороду.

"Але в критичний для нас час це питання пріоритетів, і, звісно, ​​моя країна важливіша, ніж моя медаль. Оскільки наша економіка паралізована, а українцям потрібно надавати фінансові кошти нашій національній армії, підтримувати людей, забезпечувати ліками, усім необхідним, ми намагаємося робити подібне в ці важкі часи.

На щастя, ми маємо величезну міжнародну підтримку. На нашому боці люди з усього світу. Ми всі разом, нам вдається збирати гроші, і так ми продовжуємо боротися", – додав каратист.

Станіслав Горуна з перших днів війни в Україні взяв до рук зброю та доєднався до лав ЗСУ.

До слова. Стартова ціна медалі – 10 тисяч доларів.