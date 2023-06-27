1 січня 2023 року 34-річний правий захисник підписав контракт із російським Ільпаром. Цей російський клуб виступає в одному з нижчих ліг країни-окупанта. Уболівальники житомирського Полісся, колишнього клубу Андрія Сахневича, звернулись до УАФ та УПЛ з приводу цього горе футболіста.

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"Повернеться у Житомир тільки у чорному пакеті"

Фанати закликали українські футбольні організації довічно заборонити Сахневичу займатися будь-якою футбольною діяльністю на території України. Футболіст зрадив рідну країну, не засуджує війну та виправдовує політику Владіміра Путіна. Тому йому вже точно не місце в Україні.

Уболівальника дебютанта УПЛ запевнила, що Сахневич зможе повернутись у рідний Житомир лише у чорному пакеті, в яких російські військові цілими групами повертаються у свою "вєлікую страну".

Це вже не перший перехід Сахневича до російського клубу. У сезоні-2015/2016 Андрій виступав за КАМАЗ, за який відіграв 18 матчів. Після чого повернувся в Україну.

У профілі футболіста, який народився у Житомирі, на Transfermarkt у позначене громадянство зазначені дві країни Україна та Росія.

Що відомо про футболіста-зрадника з України