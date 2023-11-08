Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик розповів, що остаточна дата об’єднавчого поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі має бути визначена наступного тижня.

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Усик: У мене просто зʼявиться більше часу

"Це може бути лютий, і мені дуже хотілося б, щоб це був лютий. Я був готовий до бою 23 грудня, але оскільки Ф’юрі в минулому бою отримав травму, був у нокдауні, то, ймовірно, бій буде перенесений на наступний рік", – відзначив Усик.

За словами українського боксера, він не думає про свого суперника, оскільки повністю сконцентрований на власній підготовці до бою.

Я просто займатимуся більше технічною роботою. Технічно нічого не зміниться. Просто в мене з’явиться трохи більше часу на якісь додаткові завдання, і все. Я взагалі не думаю про Тайсона Ф’юрі. Я думаю про себе, про свою команду, про свою сім’ю. Мені не потрібно думати про суперника. Мені просто треба бути з ним, битися і все,

– сказав Усик.

Нагадаємо, бій між Усиком та Ф'юрі мав відбутися 23 грудня 2023 року, однак був перенесений на наступний рік через ушкодження "Циганського короля", яке той отримав в останньому бою з Нганну.