До дебюту готовий: тренер Жирони анонсував появу Циганкова у матчі Ла Ліги

Іспанська Жирона у матчі 20 туру чемпіонату Іспанії зіграє проти Валенсії. Очікується, що в цьому поєдинку відбудеться довгоочікуваний дебют українського новачка "жирондинців".

Український вінгер Жирони Віктор Циганков є найдорожчим гравцем команди. Проте вже два поєдинки екслідер київського Динамо спостерігає за діями нової команди з лави запасних.

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Циганков доспів до дебюту

Тож цілком логічно, що на передматчевій пресконференції журналісти поцікавилися у тренера Жирони, коли варто очікувати на появу на полі українця.

Наставник "біло-червоних" вчергове похвалив титулованого новачка і пообіцяв, що надасть певний ігровий час у найближчому поєдинку.

Він готовий дебютувати. Це топгравець для нас, він готовий до матчу. Побачимо, скільки хвилин Циганков отримає, але Віктор у змозі зіграти,

– сказав Мічел на пресконференції.

Турнірне становище команд

Команда Циганкова займає 12 сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. На рахунку "жирондинців" 21 очко.

Грізна колись Валенсія нині йде на 15 місці Ла Ліги, відстаючи від Жирони лише на один пункт.

Матч 20-го туру іспанської Ла Ліги між командами Жирона та Валенсія відбудеться у неділю, 5 лютого. Стартовий свисток арбітра пролунає о 17:15 за київським часом.