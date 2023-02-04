До дебюту готовий: тренер Жирони анонсував появу Циганкова у матчі Ла Ліги
Джерело:Jordana Perfecta
Іспанська Жирона у матчі 20 туру чемпіонату Іспанії зіграє проти Валенсії. Очікується, що в цьому поєдинку відбудеться довгоочікуваний дебют українського новачка "жирондинців".
Український вінгер Жирони Віктор Циганков є найдорожчим гравцем команди. Проте вже два поєдинки екслідер київського Динамо спостерігає за діями нової команди з лави запасних.
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Циганков доспів до дебюту
Тож цілком логічно, що на передматчевій пресконференції журналісти поцікавилися у тренера Жирони, коли варто очікувати на появу на полі українця.
Наставник "біло-червоних" вчергове похвалив титулованого новачка і пообіцяв, що надасть певний ігровий час у найближчому поєдинку.
Він готовий дебютувати. Це топгравець для нас, він готовий до матчу. Побачимо, скільки хвилин Циганков отримає, але Віктор у змозі зіграти,
– сказав Мічел на пресконференції.
Турнірне становище команд
- Команда Циганкова займає 12 сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. На рахунку "жирондинців" 21 очко.
- Грізна колись Валенсія нині йде на 15 місці Ла Ліги, відстаючи від Жирони лише на один пункт.