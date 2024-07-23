Несподіване рішення: тренер кривдників України на Євро-2024 оголосив про відставку
Джерело:Федерація футболу Румунії
Чемпіонат Європи-2024 забрав багато сил в головного тренера збірної Румунії Едварда Йорданеску. Досвідчений фахівець вирішив поставити кар'єру на паузу.
Федерація футболу Румунії повідомила про припинення співпраці з Едвардом Йорданеску. Контракт 46-річного фахівця завершується наприкінці липня цього року.
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Ще одна відставка після Євро-2024
За інформацією офіційного сайту організації, Йорданеску прийняв рішення не продовжувати угоду. У федерації із розумінням поставилися до відставки тренера. Вони подякували йому за виконану роботу та побажали подальших успіхів.
Зазначимо, що Йорданеску очолив збірну Румунії у січні 2022 року. Під його керівництвом "триколірні" з першого місця в групі вийшли на Євро-2024.
На фінальному турнірі румуни сенсаційно розгромили Україну (3:0), поступилися Бельгії (0:2) та розписали мирову зі Словаччиною (1:1). За підсумком групового турніру команда Йорданеску вийшла до 1/8 фіналу, де поступилися Нідерландам з рахунком 0:3.
Додамо, що на клубному рівні Йорданеску успішно тренував ЧФР Клуж, який привів до чемпіонства та виграшу Суперкубка Румунії.
Його батько Ангел Йорданеску тренував збірну Румунії упродовж трьох періодів. Найвище досягнення на чемпіонаті світу – чвертьфінал турніру 1994 року, а от на Євро-1996 – останнє місце в групі.
Нагадаємо, що раніше подав у відставку головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт, який працював з "Трьома левами" з 2016 року.