Мудрик чи Зінченко: тренер Челсі назвав, хто з українців сильніший

У суботу, 21 жовтня, відбудеться лондонське дербі, в якому Челсі прийматиме Арсенал. В обох командах грають топ-гравці збірної України.

Після матчу збірної України з Мальтою захисник "канонірів" Олександр Зінченко пригрозив Михайлу Мудрику, пообіцявши йому "відірвати яйця", якщо вінгер заб'є у ворота Арсеналу. Проте головного тренера "синіх" Маурісіо Почеттіно не лякають прогрози Зінченка.

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Почеттіно розвеселили погрози Зінченка

Аргентинський спеціаліст не вірить, що Зінченко зможе реалізувати свій задум. Ба більше, Почеттіно розраховує, що Мудрик зможе повторити на "Стемфорд Брідж" свій шедевральний гол, який забив Мальті.

Не може бути такого, Мудрик сильніший за Зінченка,

– заявив Почеттіно з кривою посмішкою на вустах.

Потім тренер Челсі розсипався у компліментах на адресу українця.

Ми починаємо бачити, наскільки цей хлопець милий. Він чуйний, розумний. І дуже важливо давати йому впевненість у житті і довіряти. Коли людям довіряють, вони можуть бути відкритими і почати проявляти свій талант у футболі,

– розповів Почеттіно.

Нагадаємо, що саме при Почеттіно Мудрик зумів відзначитися першим забитим голом в АПЛ. В минулому сезоні український вінгер віддав лише 2 асисти.

. Матч 9-го туру АПЛ Челсі – Арсенал відбудеться у суботу, 21 жовтня. Гра на "Стемфорд Брідж" розпочнеться о 19:30.