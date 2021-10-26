Ломаченко та Усик кращі за братів Кличків: несподівана заява головного редактора The Ring

26 жовтня 2021 , 12:57
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Джерело:

The Ring

Головний редактор видання The Ring Даг Фішер назвав топ-5 найкращих українських боксерів. До цього списку потрапили і брати Клички.

Найкращі українські боксери на думку Фішера

За словами Дага Фішера Василь Ломаченко – найсильніший українець в історії боксу. 

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Рейтинг найкращих українських боксерів на думку Дага Фішера:

  1. Василь Ломаченко
  2. Олександр Усик
  3. Володимир Кличко
  4. Віталій Кличко
  5. Луїс "Кід" Каплан

Певно, що мало хто знає, що американський боксер Каплан має українське коріння. 

Ви, мабуть, не знайомі з Капланом, але він народився у Києві у 1901 році, переїхав до Коннектикуту, коли був дитиною, почав займатися боксом, перейшов у професіонали в підлітковому віці і виграв титул у напівлегкій вазі у 1925 році,
– зазначає автор. 

Головний редактор видання The Ring наголошує на тому, що Каплан був занесений до Міжнародної зали боксерської слави посмертно у 2003 році.

"За свою 15-річну професійну кар'єру він здобув 109 перемог, включаючи звитяги над колегами із Зали слави Біллі Петроллем, Баттлінгом Баталіно та Семмі Манделлом", – сказав Фішер.

  • Каплан і його родина емігрували до США з України, коли йому було п'ять років.
  • У 1925 році він став чемпіоном світу в напівлегкій вазі.
  • У 1926 відмовився від титулу чемпіона і перейшов у вищу вагову категорію.
  • Зазнавши поразки у 1933 році в бою з Кокоа Кід закінчив свою боксерську кар'єру.

 

 

Автор: Дарина Жданович