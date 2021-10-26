Ломаченко та Усик кращі за братів Кличків: несподівана заява головного редактора The Ring
Джерело:The Ring
Головний редактор видання The Ring Даг Фішер назвав топ-5 найкращих українських боксерів. До цього списку потрапили і брати Клички.
Найкращі українські боксери на думку Фішера
За словами Дага Фішера Василь Ломаченко – найсильніший українець в історії боксу.
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Рейтинг найкращих українських боксерів на думку Дага Фішера:
- Василь Ломаченко
- Олександр Усик
- Володимир Кличко
- Віталій Кличко
- Луїс "Кід" Каплан
Певно, що мало хто знає, що американський боксер Каплан має українське коріння.
Ви, мабуть, не знайомі з Капланом, але він народився у Києві у 1901 році, переїхав до Коннектикуту, коли був дитиною, почав займатися боксом, перейшов у професіонали в підлітковому віці і виграв титул у напівлегкій вазі у 1925 році,
– зазначає автор.
Головний редактор видання The Ring наголошує на тому, що Каплан був занесений до Міжнародної зали боксерської слави посмертно у 2003 році.
"За свою 15-річну професійну кар'єру він здобув 109 перемог, включаючи звитяги над колегами із Зали слави Біллі Петроллем, Баттлінгом Баталіно та Семмі Манделлом", – сказав Фішер.
- Каплан і його родина емігрували до США з України, коли йому було п'ять років.
- У 1925 році він став чемпіоном світу в напівлегкій вазі.
- У 1926 відмовився від титулу чемпіона і перейшов у вищу вагову категорію.
- Зазнавши поразки у 1933 році в бою з Кокоа Кід закінчив свою боксерську кар'єру.