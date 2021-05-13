Головний претендент на підвищення в УПЛ може кардинально змінити склад команди

Рівненський Верес впевнено крокує до підвищення у класі. Один з лідерів Першої ліги в оновленому складі може зіграти в УПЛ.
Кадрові зміни
За 6 турів до завершення сезону Верес очолює таблицю Першої ліги. Рівненський клуб став справжнім відкриттям сезону та впевнено йде до своєї мети – виходу в УПЛ.
Читайте також Гендиректор Шахтаря заінтригував датою призначення нового тренера
Рівняни випереджають найближчого конкурента Чорноморця на 6 очок. У клубі можуть зіткнутись із кадровими проблемами. У червні 2021 року відразу в 11-х футболістів спливають контракти. Найбільшим ударом для команди можуть стати втрати гравців основи – Сергія Панасенка, Романа Мірошника, Ігоря Солдата, Романа Гончаренка та Віталія Дахновського.
Серед тих, хто може поїхати з Рівного є і блогер та журналіст Дмитро Поворознюк, який активно висвітлює життя команди у своїх випусках на ютубі.
Хто може покинути Верес
- Максим Бабійчук
- Вадим Ющишин
- Роман Гончаренко
- Віталій Дахнівський
- Валерій Кучеров
- Роман Мірошник
- Сергій Панасенко
- Сергій Петько
- Дмитро Поворознюк
- Ігор Солдат
- Віталій Тимофієнко
Рівненському клубу залишилось зіграти шість поєдинків: Металіст 1925, Альянс, Волинь, Оболонь-Бровар, Авангард та Гірник-Спорт.Найближчий матч Верес проведе вже 16 травня у Харкові проти Металіста 1925.