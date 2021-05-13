Головний претендент на підвищення в УПЛ може кардинально змінити склад команди

13 травня 2021 , 11:59
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Джерело:

Meta-ratings.com.ua

Рівненський Верес впевнено крокує до підвищення у класі. Один з лідерів Першої ліги в оновленому складі може зіграти в УПЛ.

Кадрові зміни

За 6 турів до завершення сезону Верес очолює таблицю Першої ліги. Рівненський клуб став справжнім відкриттям сезону та впевнено йде до своєї мети – виходу в УПЛ.

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Рівняни випереджають найближчого конкурента Чорноморця на 6 очок. У клубі можуть зіткнутись із кадровими проблемами. У червні 2021 року відразу в 11-х футболістів спливають контракти. Найбільшим ударом для команди можуть стати втрати гравців основи – Сергія Панасенка, Романа Мірошника, Ігоря Солдата, Романа Гончаренка та Віталія Дахновського.

Серед тих, хто може поїхати з Рівного є і блогер та журналіст Дмитро Поворознюк, який активно висвітлює життя команди у своїх випусках на ютубі.

Хто може покинути Верес

  • Максим Бабійчук
  • Вадим Ющишин
  • Роман Гончаренко
  • Віталій Дахнівський
  • Валерій Кучеров
  • Роман Мірошник
  • Сергій Панасенко
  • Сергій Петько
  • Дмитро Поворознюк
  • Ігор Солдат
  • Віталій Тимофієнко

Рівненському клубу залишилось зіграти шість поєдинків: Металіст 1925, Альянс, Волинь, Оболонь-Бровар, Авангард та Гірник-Спорт.

Найближчий матч Верес проведе вже 16 травня у Харкові проти Металіста 1925.
Автор: Софія Кулай