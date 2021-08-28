Головний конкурент Зінченка в Манчестер Сіті потрапив за грати

У п'ятницю, 27 серпня, відбулося засідання суду по звинуваченню Бенжамена Менді з Манчестер Сіті в зґвалтуванні і сексуальному насильстві. Захисника взяли під варту.

27-річному футболістові були пред'явлені звинувачення у зв'язку з чотирма епізодами згвалтування і одним епізодом насильства на грунті сексу стосовно трьох заявників у віці старше 16 років за період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року.

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Французький гравець був готовий сплатити 50 тисяч фунтів стерлінгів за звільнення під заставу, але суддя йому в цьому відмовив. Таким чином основний конкурент Зінченка не зіграв у сьогоднішньому матчі з Арсеналом, а 10 вересня знову постане перед судом.

Що відомо про кар'єру Менді

Бенжамен перейшов у Манчестер Сіті в 2017 році за 57,5 мільйонів євро з Монако. За даними порталу Transfermarkt, захисник оцінюється в 20 мільйонів євро.