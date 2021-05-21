Буяльський пропустить Євро-2020, збірна зіграє у Дніпрі та Харкові: новини спорту 20 травня

У четвер, 20 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Віталій Буяльський пропустить Євро-2020

Півзахисник Динамо і збірної України Віталій Буяльський не зможе зіграти на майбутньому Євро-2020.

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У Буяльського виникли проблеми зі здоров'ям, а за підсумками обстеження стало відомо, що у гравця тріщина в ступні. Пошкодження було отримано в фіналі Кубка України.

Відновлення Віталія займе близько місяця, тому на Євро гравець точно не поїде. 20 травня Буяльський покинув розташування збірної.

Потужна результативність Буяльського

Це прикра втрата для збірної України. Про це говорить статистика Віталія у минулому сезоні.

Хавбек був одним з найкращих у складі Динамо. У всіх турнірах провів 35 матчів, забив 9 голів і зробив 9 результативних передач.

Збірна України зіграє у Дніпрі та Харкові товариські матчі

Виконавчий комітет УАФ затвердив міста, в яких збірна України зіграє два контрольні матчі в рамках підготовки до Євро-2020.

Гра Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" (початок – о 21:00). Матч Україна – Кіпр пройде 7 червня в Харкові на ОСК "Металіст" (19:00).

Додамо, що 23 травня збірна України також в Харкові прийме Бахрейн. Цей матч відбудеться з глядачами на трибунах.

Олександра Севідова довічно усунули від футболу

Апеляційний комітет УАФ довічно відсторонив тренера Олександра Севідова від футболу. Раніше Севідову заборонили будь-яку діяльність терміном на 5 років через організацію договірних матчів у ФК Суми.

Що відомо про Севідова

Севідов у 2020 році звинувачувався УАФ в організації договірних матчів і навіть був дискваліфікований, але подав апеляцію. Останнім місцем роботи для фахівця була Верея з Болгарії, яку він покинув в березні 2019 року. За кордоном він також тренував Зімбру з Кишинева.

В Україні працював з донецьким Металургом, Геліосом, Кримтеплицею, Говерлою, Карпатами, Металістом і ФК Маріуполь. За кар'єру двічі приводив свої клуби до перемог у Першій лізі, а також брав "бронзу" чемпіонату України в 2003 році.

Останні два місяці він займав посаду тренера консультанта у ФК Минай, який вилетів з УПЛ.

Динамо не хоче відпускати Михайличенка в УАФ

Олексій Михайличенко несподівано покинув пост спортивного директора київського Динамо. Керівництво киян не хоче так просто відпускати фахівця. У клубі не хочуть бачити функціонера в УАФ, тому спробують утримати Михайличенка.