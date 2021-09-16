Сенсаційна поразка Шахтаря, повернення Берінчика: головні новини спорту 15 вересня

Шахтар сенсаційно програв у першому матчі нового сезону Ліги чемпіонів, а український боксер Денис Берінчик невдовзі повернеться у бокс. Огляд головних новин спорту за 15 вересня у нашому дайджесті.

Шахтар програв у Лізі чемпіонів

Шахтар невдало стартував на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Український клуб 15 вересня сенсаційно програв молдавському Шерифу у 1 турі групи D.

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Протягом майже всього матчу Шахтар контролював м'яч і мав декілька непоганих моментів для голу. Проте забити дебютний гол у новому сезоні Ліги чемпіонів "гірники" не змогли.

Водночас донеччани допустили дві ідентичні помилки, які використав Шериф. Підопічні українського тренера Юрія Вернидуба забили по одному голу в кожному таймі.

Результативні атаки на ворота Шахтаря прийшли після навісів з лівого флангу.

Зауважимо, що Шериф став першим в історії клубом з Молдови, який виграв матч на груповому етапі Ліги чемпіонів. Дебютна перемога і в Юрія Вернидуба.

Повернення Берінчика

Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк розповів про наступний бій непереможного українського боксера Дениса Берінчика.

Перша за все, Красюк заявив, що в найближчих поєдинках Денис не битиметься за титул чемпіона світу. Українцю слід дочекатися, щоб свій бій провів абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес.

Водночас Берінчик, ймовірно, повернеться у ринг у листопаді – грудні.

Наприкінці листопада або початку грудня ми проведемо бій з суперником з топ-15. Нам потрібно закріпитися на позиціях, щоб бути офіційним претендентом,

– сказав Красюк.

Маліновський відповів Петракову

Попередній бій Берінчик провів влітку на голих кулаках проти Артема Лобова та нокаутував російського ірландця. Водночас на боксерському ринзі ще навесні Денис здолав Хосе Санчеса.

Футболіст збірної України Руслан Маліновський вперше прокоментував ситуацію з Олександром Петраковим. Маліновський запевнив, що не тримає жодних образ на Петракова.

Руслан зауважив, що виклик у збірну та матчі за національну команду країни – це велика честь для нього. Гравець не розуміє, чому Петраков обговорював з іншими збірниками те, що він не підходить у тактичну схему нового тренерського штабу.

Також Руслан розповів про те, чому покинув збірну України перед товариським матчем проти Чехії.

За версією Маліновського, він підійшов до тренерського штабу із запитанням, чи може достроково повернутись в Аталанту. На що йому відповіли: "Хочеш – їдь".

Після інформації, що велика група гравців повертається до своїх клубів, я запитав, чи можу також поїхати. На що отримав відповідь: "Хочеш – їдь". Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив. Маю велику надію, що обговорення цієї теми скоро закінчитися, а всі футбольні питання будуть вирішуватися виключно всередині команди,

– заявив футболіст.