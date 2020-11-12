Україна програла Польщі, український клуб знявся з єврокубків: топ-новини спорту 11 листопада
Збірна України провела товариський матч проти Польщі, а український клуб знявся з єврокубків. Огляд головних новин спорту за 11 листопада – читайте у дайджесті Спорт 24.
Україна зіграла з Польщею
Збірна України 11-го листопада провела товариський матч проти команди Польщі в Хожуві. Про це повідомляє 24 канал.
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Поєдинок завершився перемогою польської команди з рахунком 2:0. На початку матчу Україна могла вийти вперед, але Андрій Ярмоленко не зміг реалізувати пенальті.
Поляки вийшли вперед на 40-й хвилині завдяки ляпу українського голкіпера Андрія Луніна. Воротар збірної України покинув ворота й пропустив прикрий гол від Пйонтека з дальньої дистанції.
По перерві подвої перевагу господарів поля Модер. У штрафному українців виник сумбур і Модер заштовхав м'яч у ворота.
Перемога Стаховського
Найкращий український тенісист Сергій Стаховський продовжив переможну серію. Після трьох поспіль поразок Стаховський вже здобув дві перемоги.
Сергій продовжує боротьбу на турнірі у Братиславі (Словаччина). Після перемоги над словаком Лукашом Лацко українець в 1/8 фіналу здолав опір росіянина Романа Сафіулліна.
Поєдинок між Сафіулліним та Стаховським тривав майже дві години. Тенісисти провели на корті всі три сети.
Хід гри
- У першому сеті тенісисти надзвичайно впевнено грали на своїх подачах, однак у 9-у геймі Сергій дозволив росіянину зробити брейк. У наступному геймі Роман подав на партію.
- У наступному сеті ситуація повторилася з точністю до навпаки: Стаховський вирвав перемогу в 10-у геймі, реалізувавши другий сет-бол.
- У шостому геймі вирішального сету Стаховський вийшов вперед (4:2). Однак Сафіуллін відразу відігрався. У підсумку Стаховський виграв завдяки брейку в 10-у геймі.
Наступним суперником Стаховського стане німець Максимільян Мартерер.
Український клуб знявся з єврокубків
У складі львівського волейбольного клубу "Барком-Кажани" виявили інфікованих на коронавірус. Через це команда вилетіла з Кубку виклику.
"Барком-Кажани" виступали в CEV Challenge Cup. На стаді 1/16 фіналу їм в суперники випало румунське "Динамо". Перший матч у Львові закінчився перемогою гостей 2:3.
11 листопада мав відбутися матч-відповідь. Однак на цей поєдинок "Кажани" не поїхали. Виявилося, що у 5 гравців команди позитивні тести на коронавірус.
У клубі зверталися, щоб перенести поєдинок проти "Динамо". Але в ЄКВ відмовили українській команді.
Там вирішили, що вирішальним буде поєдинок, який команди зіграли у Львові. Тому в наступний раунд CEV Challenge Cup проходить румунське "Динамо". "Барком-Кажани" покидають єврокубки.
Як відбуватимуться спортивні події під час карантину
Кабінет Міністрів України 11 листопада ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень. Стосуватимуться вони й спортивних подій.
Уряд прийняв рішення заборонити проведення масових культурних заходів, де буде понад 20 осіб, і між ними не буде збережено дистанції у 1,5 метра.
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Карантин почне діяти вже від 14 листопада, однак для офіційних спортивних заходів зробили виняток. Адже при таких обмеження проведення тих же футбольних матчів було б неможливим.
Відтак матчі командних видів спорту таки відбуватимуться, але без глядачів.
Щодо спортзалів, фітнес-центрів та басейн, то на вихідних вони працювати не будуть. В будні вони зможуть працювати лише за умови дотримання вимоги соціальної дистанції – одна людина на 20 метрів квадратних.
Дата НБА
Керівництво НБА та Асоціація гравців погодили новий колективний договір на наступний сезон. Він передбачає і дату початку, і кількість матчів, і навіть стелю зарплат.
Що відомо про сезон НБА-2020/21
- Новий сезон НБА стартує 22 грудня. Коли він закінчиться – буде відомо згодом.
- В регулярному сезоні команди зіграють 72 матчів. Це на 10 матчів менше, аніж було в попередні сезони.
- Драфт НБА 2020 відбудеться 18 листопада.
- Ринок вільних агентів відкриється 20 листопада. Підписувати угоди з гравцями можна буде з 22 листопада.
- Стелю зарплат залишили на відмітці 109,14 мільйона доларів.
- Щодо вболівальників на матчах, то поки точної інформації немає. В НБА пообіцяли надати її згодом.
Українки – перша жіноча бригада арбітринь у Лізі націй
Українська арбітриня Катерина Монзуль отримала призначення на матч Ліги націй між збірними Сан-Марино та Гібралтару. Допомагатимуть їй теж українські арбітрині. Їхнє призначення є історичним.
Матч між Сан-Марино та Гібралтаром відбудеться 14 листопада у рамках дивізіону D Ліги націй.
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Головною арбітринею буде Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Обов’язки четвертої арбітрині виконуватиме Анастасія Романюк.
Відзначимо, що це не перше міжнародне призначення для Катерини Монзуль на матчі чоловічих команд. У жовтні 2020 року вона судила матч молодіжних збірних Литви та Греції у відборі на Євро-2021.
"Різдвяна гонка 2020" з біатлону таки відбудеться
"Різдвяна гонка" з біатлону таки відбудеться у 2020 році. Замість стадіону в німецькому Гельзенкірхені біатлоністам доведеться змагатися у Рупольдингу.
Інформацію про зміну місця проведення "Різдвяної гонки" (або ж World Team Challenge) оприлюднено на офіційному сайті Німецької лижної асоціації. Організатори вирішили провести перегони у Рупольдингу на Chiemgau Arena.
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Через пандемію коронавірусу та запровадження карантину організатори відмовилися від ідеї проведення "Різдвяної гонки" на стадіоні в Гельзенкірхені. Її офіційно перенесли на грудень 2021 року.
Датою проведення "Різдвяної гонки" в Рупольдингу обрали 28 грудня 2020 року. Однак чи пустять туди глядачів – поки невідомо.
Варто нагадати, що до 2001 року саме в Рупольдингу і відбувалася "Різдвяна гонка". Це вже з 2002 року її перенесли на стадіон футбольного клубу "Шальке".
Коронавірус у "Динамо"
Київське "Динамо" розпочало "виходити" з коронакризи. 11 листопада футболісти "Динамо", які не залучені в національних збірних, пройшли чергове тестування на COVID-19.
Повідомляється, що 8 футболістів першої команди, які раніше були інфіковані, отримали негативні результати:
- Денис Бойко
- Георгій Бущан
- Віталій Миколенко
- Олександр Караваєв
- Микола Шапаренко
- Тудор Белуце
- Георгій Цитаїшвілі
- Міккель Дуелунд.
Позитивні тести на коронавірус здали Олександр Андрієвський та Артем Шабанов. Крім того, повернувся з розташування молодіжної збірної України Руслан Нещерет, чий тест також дав позитивний результат.
Раніше стало відомо про коронавірус у гравця збірної України Дениса Попова.
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