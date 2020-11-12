Збірна України провела товариський матч проти Польщі, а український клуб знявся з єврокубків. Огляд головних новин спорту за 11 листопада – читайте у дайджесті Спорт 24.

Україна зіграла з Польщею

Збірна України 11-го листопада провела товариський матч проти команди Польщі в Хожуві. Про це повідомляє 24 канал.

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Поєдинок завершився перемогою польської команди з рахунком 2:0. На початку матчу Україна могла вийти вперед, але Андрій Ярмоленко не зміг реалізувати пенальті.

Поляки вийшли вперед на 40-й хвилині завдяки ляпу українського голкіпера Андрія Луніна. Воротар збірної України покинув ворота й пропустив прикрий гол від Пйонтека з дальньої дистанції.

По перерві подвої перевагу господарів поля Модер. У штрафному українців виник сумбур і Модер заштовхав м'яч у ворота.

Наступний матч Україна проведе 14 листопада у Лейпцизі проти Німеччини у рамках Ліги націй.

Перемога Стаховського

Найкращий український тенісист Сергій Стаховський продовжив переможну серію. Після трьох поспіль поразок Стаховський вже здобув дві перемоги.

Сергій продовжує боротьбу на турнірі у Братиславі (Словаччина). Після перемоги над словаком Лукашом Лацко українець в 1/8 фіналу здолав опір росіянина Романа Сафіулліна.

Поєдинок між Сафіулліним та Стаховським тривав майже дві години. Тенісисти провели на корті всі три сети.

Хід гри

У першому сеті тенісисти надзвичайно впевнено грали на своїх подачах, однак у 9-у геймі Сергій дозволив росіянину зробити брейк. У наступному геймі Роман подав на партію.

У наступному сеті ситуація повторилася з точністю до навпаки: Стаховський вирвав перемогу в 10-у геймі, реалізувавши другий сет-бол.

У шостому геймі вирішального сету Стаховський вийшов вперед (4:2). Однак Сафіуллін відразу відігрався. У підсумку Стаховський виграв завдяки брейку в 10-у геймі.

Наступним суперником Стаховського стане німець Максимільян Мартерер.

Український клуб знявся з єврокубків

У складі львівського волейбольного клубу "Барком-Кажани" виявили інфікованих на коронавірус. Через це команда вилетіла з Кубку виклику.

"Барком-Кажани" виступали в CEV Challenge Cup. На стаді 1/16 фіналу їм в суперники випало румунське "Динамо". Перший матч у Львові закінчився перемогою гостей 2:3.

11 листопада мав відбутися матч-відповідь. Однак на цей поєдинок "Кажани" не поїхали. Виявилося, що у 5 гравців команди позитивні тести на коронавірус.

У клубі зверталися, щоб перенести поєдинок проти "Динамо". Але в ЄКВ відмовили українській команді.

Там вирішили, що вирішальним буде поєдинок, який команди зіграли у Львові. Тому в наступний раунд CEV Challenge Cup проходить румунське "Динамо". "Барком-Кажани" покидають єврокубки.

Як відбуватимуться спортивні події під час карантину

Кабінет Міністрів України 11 листопада ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень. Стосуватимуться вони й спортивних подій.

Уряд прийняв рішення заборонити проведення масових культурних заходів, де буде понад 20 осіб, і між ними не буде збережено дистанції у 1,5 метра.

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Карантин почне діяти вже від 14 листопада, однак для офіційних спортивних заходів зробили виняток. Адже при таких обмеження проведення тих же футбольних матчів було б неможливим.

Відтак матчі командних видів спорту таки відбуватимуться, але без глядачів.

Щодо спортзалів, фітнес-центрів та басейн, то на вихідних вони працювати не будуть. В будні вони зможуть працювати лише за умови дотримання вимоги соціальної дистанції – одна людина на 20 метрів квадратних.

Дата НБА

Керівництво НБА та Асоціація гравців погодили новий колективний договір на наступний сезон. Він передбачає і дату початку, і кількість матчів, і навіть стелю зарплат.

Що відомо про сезон НБА-2020/21

Новий сезон НБА стартує 22 грудня. Коли він закінчиться – буде відомо згодом.

В регулярному сезоні команди зіграють 72 матчів. Це на 10 матчів менше, аніж було в попередні сезони.

Драфт НБА 2020 відбудеться 18 листопада.

Ринок вільних агентів відкриється 20 листопада. Підписувати угоди з гравцями можна буде з 22 листопада.

Стелю зарплат залишили на відмітці 109,14 мільйона доларів.

Щодо вболівальників на матчах, то поки точної інформації немає. В НБА пообіцяли надати її згодом.

Українки – перша жіноча бригада арбітринь у Лізі націй

Українська арбітриня Катерина Монзуль отримала призначення на матч Ліги націй між збірними Сан-Марино та Гібралтару. Допомагатимуть їй теж українські арбітрині. Їхнє призначення є історичним.

Матч між Сан-Марино та Гібралтаром відбудеться 14 листопада у рамках дивізіону D Ліги націй.

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Головною арбітринею буде Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Обов’язки четвертої арбітрині виконуватиме Анастасія Романюк.

Важливо. Це вперше в історії коли цілковито жіноча бригада арбітрів працюватиме на матчі національних збірних. До цього француженка Стефані Фраппас працювала головною арбітринею матчу Ліги націй Мальта – Латвія. Однак в бригаду арбітрів тоді входили чоловіки. В цьому ж випадку всю бригаду арбітрів складатимуть жінки.

Відзначимо, що це не перше міжнародне призначення для Катерини Монзуль на матчі чоловічих команд. У жовтні 2020 року вона судила матч молодіжних збірних Литви та Греції у відборі на Євро-2021.

"Різдвяна гонка 2020" з біатлону таки відбудеться

"Різдвяна гонка" з біатлону таки відбудеться у 2020 році. Замість стадіону в німецькому Гельзенкірхені біатлоністам доведеться змагатися у Рупольдингу.

Інформацію про зміну місця проведення "Різдвяної гонки" (або ж World Team Challenge) оприлюднено на офіційному сайті Німецької лижної асоціації. Організатори вирішили провести перегони у Рупольдингу на Chiemgau Arena.

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Через пандемію коронавірусу та запровадження карантину організатори відмовилися від ідеї проведення "Різдвяної гонки" на стадіоні в Гельзенкірхені. Її офіційно перенесли на грудень 2021 року.

Датою проведення "Різдвяної гонки" в Рупольдингу обрали 28 грудня 2020 року. Однак чи пустять туди глядачів – поки невідомо.

Варто нагадати, що до 2001 року саме в Рупольдингу і відбувалася "Різдвяна гонка". Це вже з 2002 року її перенесли на стадіон футбольного клубу "Шальке".

Коронавірус у "Динамо"

Київське "Динамо" розпочало "виходити" з коронакризи. 11 листопада футболісти "Динамо", які не залучені в національних збірних, пройшли чергове тестування на COVID-19.

Повідомляється, що 8 футболістів першої команди, які раніше були інфіковані, отримали негативні результати:

Денис Бойко

Георгій Бущан

Віталій Миколенко

Олександр Караваєв

Микола Шапаренко

Тудор Белуце

Георгій Цитаїшвілі

Міккель Дуелунд.

Позитивні тести на коронавірус здали Олександр Андрієвський та Артем Шабанов. Крім того, повернувся з розташування молодіжної збірної України Руслан Нещерет, чий тест також дав позитивний результат.

Раніше стало відомо про коронавірус у гравця збірної України Дениса Попова.