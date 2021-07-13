Італія повернулася з Євро, Лунін зіграв за Реал, розклад УПЛ: новини спорту 12 липня

Італія тріумфально повернулася на батьківщину після перемоги на чемпіонаті Європи 2020 року, а Андрій Лунін вперше за довгий час зіграв за Реал. Всі найголовніші новини спорту читайте у дайджесті Спорт24.

У Римі зустріли збірну Італії після повернення з фіналу Євро-2020

Італія стала переможцем Євро-2020, вирвавши перемогу у фінальному поєдинку з командою Англії.

До слова Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром Євро-2020

Чемпіони Європи з футболу вранці 12 липня прилетіли з Лондона у Рим. Там італійську збірну чекав теплий прийом – спершу в самому аеропорту, а згодом і біля готелю.

Головний тренер Роберто Манчіні та капітан Джорджо К'єлліні показали публіці трофей. Після цього присутні почали масові фіксувати на камери спуск футболістів, дехто просив зробити селфі.

Згодом збірна вирушила до готелю. Поблизу нього зібралися ще більше прихильників команди. Там К'єлліні навіть одягнув корону і не втомлювався хвалитися кубком перед фанами.

Фінал Євро-2020: коротко

У фінальному поєдинку на лондонському стадіоні "Вемблі" зустрілися збірні Італії та Англії.

Переможця Євро-2020 вдалося визначити лише у серії післяматчевих пенальті.

У футбольній фортуні сильнішою виявилась команда Роберто Манчіні, яка реалізувала 3 пенальті. Натомість англійці не забили три 11-метрові удари.

Лунін зіграв у товариському матчі за Реал

Мадридський Реал зіграв контрольний спаринг після відпустки. Суперником "вершкових" стала Фуенлабрада.

Місце у рамці воріт "Королівського клубу" зайняв український голкіпер Андрій Лунін. Світлину з матчу воротар виклав у своєму інстаграмі.

Лунін скористався відсутністю основного голкіпера Реала Тібо Куртуа, який після виступів за Бельгію на Євро-2020, відпочиває у відпустці. Андрій радіє місцю в основі.

Календар першого туру УПЛ

Перший тур Української прем'єр-ліги стартує 23 липня. Загалом мають зіграти 16 команд, а вісім матчів розтягнули на чотири дні.

Матч-відкриття нового сезону УПЛ відбудеться у Львові, у п'ятницю, 23 липня. Останній матч першого туру прийме Полтава – у понеділок, 26 липня.

23 липня, п’ятниця

19:30. Львів – Маріуполь

24 липня, субота

17:00. Верес – Колос

19:30. Шахтар – Інгулець

25 липня, неділя

17:00. Металіст 1925 – Рух

19:30. Зоря – Олександрія

19:30. Десна – Чорноморець

26 липня, понеділок

19:30. Ворскла – Дніпро-1

Варто відзначити, що в календарі вказані дати та початок семи матчів. Ще один матч за участі Динамо невідомо коли відбудеться. Все через те, що суперником киян був Олімпік. Але команда вирішила знятися зі змагань. Тож хто замінить Олімпік та коли відбудеться цей матч з Динамо стане відомо згодом.

МакГрегора прооперували після моторошного перелому

У ніч з 10-го на 11 липня у передмісті Лас-Вегаса, відбувся турнір UFC 264. У головному поєдинку ірландець Конор МакГрегор зламав ногу та програв американцеві Дастіну Пор'є.

Ірландець вже переніс хірургічне втручання. З лікарняної палати Конор МакГрегор написав пост у соцмережах, у якому заспокоїв свої фанатів.