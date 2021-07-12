Скільки триватиме відновлення МакГрегора
Ірландець вже переніс хірургічне втручання. З лікарняної палати Конор МакГрегор написав пост у соцмережах, у якому заспокоїв свої фанатів.
До теми Пор'є "потролив" МакГрегора щодо четвертого бою між ними
Через 6 тижнів Конор знову зможе повернутись до тренувань. Відразу після бою з Дастіном Пор'є заговорили про четвертий поєдинок між бійцями.
Друзі, операція минула успішно! Я вже з операційної! Прекрасно себе почуваю! Попереду шість тижнів на милицях і повернення до роботи. Поїхали! Господь благословляє,
– написав боєць.
Як Конор зламав ногу
Наприкінці першого раунду МакГрегор кинувся в атаку на Пор'є. В одному з атак ірландець невдало поставив ногу, підвернув та впав. У підсумку – перелом. У трансляції було видно, як моторошно вигнулась нога у спортсмена з Ірландії.
Покинув октагон Конор лише на ношах з допомогою медиків. Судді по закінченню раунду віддали перемогу технічним нокаутом Дастіну Пор'є.
- Для бійців цей бій став третім між собою. Вперед в історії протистоянь вийшов американець – дві перемоги проти однієї у ірландця.
- МакГрегор вже пообіцяв, що ще одного разу точно зустрінеться з Дастіном для реваншу.