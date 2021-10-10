Головне – це 3 очки, – Петраков прокоментував важливу перемогу України над Фінляндією

Збірна України переграла Фінляндію у важливому матчі відбору чемпіонату світу-2022. Тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков поділився враженнями від гри.

"Слизький рахунок? Я про нього не думав"

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков поспілкувався із журналістами після матчу з фінами. Цього разу наставник був більш багатослівним, якщо порівнювати його пресконференцію перед поєдинком.

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Дуже важка гра, стан важкий у мене, але зараз вже стало легше. Слизький рахунок? Я про нього не думав. Останні дві гри забивали нам на 90+6-й, 90+3-й. Ці останні хвилини довго тягнулися. Дуже довго йшов цей компенсований час. Головне – це 3 очки,

– зазначив Петраков.

На 86-й хвилині поле покинув Андрій Ярмоленко. Ще після першого тайму один із лідерів команди тримався за спину. Український спеціаліст розповів про стан здоров'я гравця Вест Хема: "Стан Ярмоленка? Думаю, що травма несерйозна. Такі речі лікар завжди каже вранці. Андрій – боєць, досвідчений футболіст. Думаю, все буде нормально".

Також вже після першого тайму на лаву для запасних сів захисник Едуард Соболь. Фахівець сподівається, що футболіст буде у строю перед поєдинком із Боснією і Герцеговиною.

Фінляндія не здивувала Петракова

Це перша перемога України на чолі з Олександром Петраковим. До цього українці тричі розписували мирову.

Олександр Васильович зазначив, що разом із тренерським штабом добре розібрали гру Фінляндії та підготували команду до важливого поєдинку. Фіни нічим не здивували Петракова, його підопічні виконали усе, що перед ними ставили тренери.

Чи стало для мене сюрпризом, що Фінляндія так активно захищалася? Ми з помічниками подивилися багато їхніх матчів. Я бачив, як ця команда грала проти Франції, вони і їх пресингували на виїзді. Ми їх розбирали, ніяких сюрпризів не було. Ми з хлопцями добре розібрали суперника, несподіванок не було. Хлопці все виконали, що ми просили. Вони молодці, дякую їм,

– розповів тренер.

Петраков попросив журналістів не заглядати у майбутнє. Зараз "синьо-жовті" повністю сконцентровані лише на наступному супернику: "Який я бачу ідеальний футбол у майбутньому? Давайте, спочатку зіграємо з Боснією, добре? Ви мене питаєте про майбутнє, а я живу наступною грою. Зіграємо її, а потім будемо думати, що робити і як жити далі. Я люблю жити від гри до гри".

Головний суддя матчу з Іспанії додав до основного часу поєдинку аж шість хвилин. Цей час тривав наче вічність.

Нерви протягом останніх хвилин? А як ви хотіли? Мені важко розказати всю цю специфіку. Ці 6 хвилин тривали дуже довго, чекав свистка, і ось він пролунав. Радість, звісно. Важко пояснити. Це адреналін, дуже все важко. Вам краще не знати нікому, що переживає тренер. Дякую всім за привітання,

– зізнався тренер "синьо-жовтих".

"Успіх любить тишу"

Прокоментував Петраков і свою дивну поведінку на передматчевій пресконференції. Тренер одним реченням відповідав на запитання преси.

Моя пресконференція перед матчем, чи це був такий своєрідний психологічний хід? Розумієте, мені важко сказати. Напевно, був не в дусі, готувався до гри, тому був небагатослівний. У мене є такий термін – "успіх любить тишу",

– підсумував Петраков.