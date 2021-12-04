Гольова засуха Яремчука продовжується: Бенфіка програла Спортингу

Бенфіка 3 грудня приймала Спортинг у чемпіонаті Португалії. Клуб Романа Яремчука зазнав домашньої поразки.

Яремчук знову не може забити

Роман Яремчук з'явився на полі відразу по перерві. Українець замінив Валентіно Лазаро, коли рахунок зустрічі був 0:1 на користь гостей.

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Після виходу на газон нападника збірної України Бенфіка пропустила ще двічі. Рахунок став 0:3 на користь Спортинга. Господарі змогли відквитати лише один м'яч, але вже аж на шостій компенсованій до матчу хвилині. Голом відзначився Піцці.

У підсумку – 1:3 домашня поразка "орлів". Гольова засуха українського форварда продовжується. Востаннє Яремчук забивав ще наприкінці вересня, коли оформив дубль у ворота Віторії.

Бенфіка після фіаско дозволила Спортингу збільшити відрив у турнірній таблиці. Тепер між клубами різниця у чотири очки на користь суперника клубу українця. "Орли" йдуть третіми.

У сезоні-2021/2022 Роман провів за Бенфіку 19 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 4 голами та віддав таку ж кількість результативних передач.

Вже 8 грудня у грі Ліги чемпіонів Яремчук спробує перервати безгольову серію. Роман може відзначитись у ворота колишнього клубу – київського Динамо.

Бенфіка – Спортинг: відеоогляд матчу