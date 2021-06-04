Голкіперу Шахтаря Пятову першу зарплату видали цукром і горілкою

Воротар збірної України та Шахтаря Андрій Пятов розповів про особливості першої зарплати у своїй футбольній кар'єрі. Це вам не мільйони, які зараз отримують зіркові футболісти.
Незвична зарплата для футболіста
Голкіпер поділився цікавинками з власного життя. Також легендарний воротар розповів, ким міг стати, якби не потрапив у футбол.
Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Андрій Пятов зізнався, що першу зарплату взяв навіть не грошима. Граючи за аматорський Артемід страж воріт отримав за свою роботу цукор та горілку. Адміністратор команди потім усе продавав, а зароблені гроші йшли на сім'ю. Зовсім незвично чути від гравців про такі зарплати. Зараз футболісти – одні із найбільш високооплачуваних спортсменів світу.
Якби дороги футболу та Пятова не перетнулись, то воротар Шахтаря та збірної України міг би стати далекобійником. Футболіст обожнює усе, що пов'язане з автомобілями.
Досягнення Пятова та останнє Євро
- Євро-2020 стане для 36-річного Пятова останнім турніром у складі національної збірної України, за яку він виступає з 2006 року.
- Він двічі ставав найкращим воротарем України (2009, 2010). Голкіпер є автором найбільш тривалої сухої серії в історії національної збірної України – 752 хвилини. П'ятов – автор рекорду серед воротарів українських клубів у єврокубках за відбитими пенальті – 4. Другий воротар в історії національної збірної України за кількістю сухих матчів.
- У сезоні-2020/2021 Пятов втратив місце основного голкіпера в донецькому Шахтарі, програвши конкуренцію молодому Анатолію Трубіну. Воротар провів лише 7 матчів в усіх турнірах, у яких пропустив 12 голів та в одному поєдинку залишив ворота на замку. Контракт із "гірниками" за даними Transfermarkt розрахований до кінця червня 2023 року.