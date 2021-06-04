Голкіперу Шахтаря Пятову першу зарплату видали цукром і горілкою

Воротар збірної України та Шахтаря Андрій Пятов розповів про особливості першої зарплати у своїй футбольній кар'єрі. Це вам не мільйони, які зараз отримують зіркові футболісти.

Незвична зарплата для футболіста

Голкіпер поділився цікавинками з власного життя. Також легендарний воротар розповів, ким міг стати, якби не потрапив у футбол.

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Андрій Пятов зізнався, що першу зарплату взяв навіть не грошима. Граючи за аматорський Артемід страж воріт отримав за свою роботу цукор та горілку. Адміністратор команди потім усе продавав, а зароблені гроші йшли на сім'ю. Зовсім незвично чути від гравців про такі зарплати. Зараз футболісти – одні із найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Якби дороги футболу та Пятова не перетнулись, то воротар Шахтаря та збірної України міг би стати далекобійником. Футболіст обожнює усе, що пов'язане з автомобілями.

Досягнення Пятова та останнє Євро