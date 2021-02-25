У голкіпера Ліверпуля Аліссона трагічно загинув батько

У родині воротаря англійського Ліверпуля Аліссона сталось горе. Його батько Жозе Бекер 24 лютого потонув в озері недалеко від міста Рінкау-ду-інферну.

Напередодні Жозе Бекер поїхав до одної з водойм, яке розташоване на власній території. Батько Аліссона плавав у районі дамби і зник близько 17:00.

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Велика втрата

На місце події миттєво прибули рятувальники, щоб відшукати 57-річного чоловіка. Пошуки тривали до глибокої ночі та о 23:59 Бекер-старший вже був знайдений мертвим. Тіло 57-річного бразильця без слідів насильства було в озері недалеко від міста Рінкау-ду-інферну.

Жозе виховав двох голкіперів – Аліссона (Ліверпуль) та його менш відомого брата Мюріеля, який захищає ворота Флуміненсе. Бразильський клуб вже висловив свої співчуття сім'ї Беккерів, яка переживає важку втрату.

Цікаво, що у минулому Жозе Бекер також був голкіпером, але досягнути серйозних вершин йому не вдалось. Виступав лише на любительському рівні.