Голкіпер збірної України Лунін хоче покинути Реал

Український голкіпер Андрій Лунін незадоволений своїм становищем у Реалі. Вже у найближче трансферне вікно воротар намагатиметься покинути Мадрид.

22-річний Андрій Лунін провів за "Королівський клуб" лише один офіційний матч. Дебют українця відбувся у кубковому поєдинку проти Алькояно. Але цю зустріч голкіпер точно не може додати собі у актив через невпевнену гру на воротах Реала. До всього цього мадридці ще й ганебно програли 2:1.

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Без майбутнього у Реалі

Вже у трансферне вікно страж воріт збірної України намагатиметься підписати повноцінний контракт з іншим клубом, щоб назавжди покинути "вершкових". Лунін розуміє, що не може поборотись за місце у старті з досвідченим Тібо Куртуа, який є незмінним воротарем команди Зінедіна Зідана.

Відразу декілька іспанських клубів не проти поповнити свою команду талановитим голкіпером, але більшість із них пропонує лише орендну угоду. Такими клубами стали Ейбар та Гранада. А от Бетіс, за який раніше виступав український форвард Роман Зозуля, готовий спробувати підписати контракт з українцем.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Луніна у 3 мільйони євро. Угода голкіпера з Реалом розрахована до кінця червня 2024 року.

Цікаво, що Реал вже раніше знайшов заміну Луніну. Ним став голкіпер Леванте Даніель Карденас, який не є основним воротарем. Якщо їм вдасться укласти угоду з футболістом, то Андрій повинен буде відправитись у чергову оренду. Такий розклад подій не влаштовує воротаря з України.

У його іспанській кар'єрі вже було три оренди – Леганес, Реал Вальядолід та Ов'єдо