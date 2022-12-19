У Франції не було шансів: воротар Аргентини ще не програвав у футбольних лотереях

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес – спеціаліст по відбиванню пенальті. Він ще жодного разу не програвав у серії післяматчевих одинадцятиметрових.

Збірна Аргентини стала володарем Кубка світу 2022. Одразу три гравці "Альбіселесте" отримали індивідуальні нагороди найкращим гравцям турніру.

До теми Мбаппе, Мессі та ще два аргентинці: хто отримав індивідуальні нагороди на ЧС-2022

Отримав свою нагороду і голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес. Гравця англійської Астон Вілли визнали найкращим воротарем Мундіаля.

Спеціаліст по пенальті

Мартінес став одним з героїв фінального поєдинку. А ще він великий спеціаліст у відбиванні пенальті. На Мундіалі 2022 він двічі ставав переможцем у футбольній лотереї.

30-річний голкіпер виграв серію одинадцятиметрових у чвертьфіналі проти Нідерландів (4:3) та у фіналі з Францією (4:2).

Крім того, воротар "Альбіселесте" у 2021 році виграв серію пенальті у півфіналі Кубка Америки проти збірної Колумбії (3:2). Нагадаємо, що тоді аргентинці теж стали тріумфаторами турніру.

Тож у кар'єрі Еміліано Мартінеса ще не було поразок у футбольній лотереї.

Мартінес на ЧС-2022