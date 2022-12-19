Збірна Аргентини стала володарем Кубка світу 2022. Одразу три гравці "Альбіселесте" отримали індивідуальні нагороди найкращим гравцям турніру.
До теми Мбаппе, Мессі та ще два аргентинці: хто отримав індивідуальні нагороди на ЧС-2022
Отримав свою нагороду і голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес. Гравця англійської Астон Вілли визнали найкращим воротарем Мундіаля.
Спеціаліст по пенальті
Мартінес став одним з героїв фінального поєдинку. А ще він великий спеціаліст у відбиванні пенальті. На Мундіалі 2022 він двічі ставав переможцем у футбольній лотереї.
30-річний голкіпер виграв серію одинадцятиметрових у чвертьфіналі проти Нідерландів (4:3) та у фіналі з Францією (4:2).
Крім того, воротар "Альбіселесте" у 2021 році виграв серію пенальті у півфіналі Кубка Америки проти збірної Колумбії (3:2). Нагадаємо, що тоді аргентинці теж стали тріумфаторами турніру.
Тож у кар'єрі Еміліано Мартінеса ще не було поразок у футбольній лотереї.
Мартінес на ЧС-2022
- Голкіпер збірної Аргентини прийняв участь у всіх семи матчах збірної Аргентини на Мундіалі в Катарі.
- На чемпіонаті світу Мартінес пропустив вісім голів.
- На рахунку Еміліано три "сухих" матчів на ЧС-2022.
- У двох серіях післяматчевих пенальті він відбив три пенальті.