Голкіпер вирвав нічию для Севільї на останніх секундах матчу: неймовірне відео

Джерело:24 канал
У суботу, 20 березня, Севілья на виїзді зіграла з Вальядолідом у рамках 28 туру Ла Ліги. Гості лише завдяки голу воротаря Яссіна Буну зіграли внічию.
Першого голу у зустрічі потрібно було чекати аж до 44-ї хвилини. Коли гості самі у свої ворота привезли небезпеку. Головний арбітр зустрічі спершу не повівся на падіння гравця Вальядоліда у боротьбі з опікуном. Однак за декілька хвилин таки вирішив переглянути повтор моменту.
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Після допомоги VAR суддя вказав на 11 метрів для господарів. До позначки підійшов Орельяна, дочекався поки воротар обере кут воріт, куди буде кидатись та пробив просто у центр воріт – 1:0.
Такий рахунок зустрічі тримався до компенсованого арбітром часу до поєдинку. Севілья отримала шанс на кутовий, але спочатку він не призвів до гостроти, оборона суперника надійно зіграла у воротарському. Однак на добиванні знову опинились гості. М'яч відлетів на межі воротарського у ноги голкіпера Севільї Буну, який підключився до атаки та впритул розстріляв володіння суперника – 1:1.
Футболіст емоційно відсвяткував взяття воріт суперника. За зняття футболки суддя ще й встиг покарати голкіпера жовтою карткою.
Вальядолід – Севілья відеоогляд (гол голкіпера Севільї з 1:29)